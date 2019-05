Dakota denuncia los privilegios de Isabel Pantoja y estalla contra Jorge Javier por su 'golpe bajo': "¡No te pases!" Ecoteuve.es 10:47 - 17/05/2019 0 Comentarios

La concursante criticó que la tonadillera hablase con su familia y ella no

"¡Con los pollos que les montabas en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con tus padres!"

"No te pases, ¿eh? Que todas las personas tienen derecho a cambiar"

Jorge Javier Vázquez y Dakota protagonizaron una tensa discusión sin precedentes en Supervivientes. El presentador y la concursante tuvieron un encontronazo que dejó varios reproches y lágrimas en una noche tensa.

Dakota se quejó de que Isabel Pantoja pudiera hablar con su hijo Kiko Rivera después que hace unos días hiciera lo mismo con su hija Isa. "No me parece bien que una persona hable con el exterior y los demás no", comentó la concursante a Jorge Javier Vázquez entre los aplausos del público en el plató.

El presentador, mosqueado por las formas de Dakota, le explicó que ella también tenía preparada una llamada con su padre, pero por "lista" se iba a quedar con las "ganas". "No me gustan esas cosas porque es poner al programa en una situación que no le beneficia y creo que los concursantes no tenéis que hacerlo", dijo Jorge Javier Vázquez.

"El programa ha decidido que la señora Isabel Pantoja hable con su hijo y ya está. Y contra esto no se puede hacer nada", zanjó Jorge Javier. La reprimenda no sentó nada bien a Dakota que amagó con abandonar la Palapa: "Todo el mundo piensa lo que estoy diciendo, lo que pasa es que yo soy la única que tiene huevos a decirlo", agregó la concursante. "Llevo 20 años haciendo televisión y ¿me va a contar a mi una niña lo que tengo que hacer?"

Tras dejar la zona de nominaciones, Dakota se vino abajo llorando desconsoladamente. Este hecho hizo que Jorge Javier interrumpiera el ritmo del programa: "Vamos... ¡con los pollos que les montabas en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con tus padres!", dijo el presentador. "¿Perdona? Perdona, pero eso ya ha pasado de mi vida. No te pases, ¿eh? Que todas las personas tienen derecho a cambiar", le contestó Dakota.

PARTE 1 DE LA ACTUACIÓN BOCHORNOSA DE JORGE JAVIER. #SVGala4pic.twitter.com/hRzCYUHWrm — DAKOTA GANADORA. JJ EXPULSIÓN (@DakotaGanadora) 17 de mayo de 2019