Jorge Javier Vázquez, durísimo con las Azúcar Moreno: "Sois mentirosas y unas liantas; ya no sois gratas en Mediaset" Ecoteuve.es 17/05/2019 - 9:00

"Es muy ruin y muy mezquino lo que habéis hecho", espetó el presentador de 'Supervivientes'

"Si se diera a conocer lo que ha sucedido en realidad, no volveríais a pisar un plató ni un escenario"

"Mediaset y la productora solo tendrá contacto con vosotras para resolver temas legales"

Toñi y Encarca Salazar, las Azúcar Moreno, abandonaron el domingo Supervivientes y este jueves tuvieron que dar la cara en el plató, donde se encontraron a un Jorge Javier Vazquez durísimo que fue implacable con su actitud "poco profesional". Además, deslizó que había detalles que el público no sabía y que el programa no contaría porque "vuestra imagen quedaría peor".

Las Azúcar Moreno trataron de defenderse pero de poco les sirvió. "Tú dices que es de una manera injustificada pero para nosotros no es así, preferimos hacer esto, a hacer un mal concurso. La cabeza nos jugó una mala pasada", dijo Toñi.

"Estáis mintiendo y por delicadeza no vamos a contar los entresijos contractuales porque si lo contásemos, vuestra imagen quedaría peor de lo que ha quedado. El silencio os favorece", afirmó Jorge Javier.

"Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató"

"Tengo que deciros que habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en Supervivientes 2019. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grande", prosiguió el presentador. "Habéis demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchas personas de esta cadena. Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa".

Las Azúcar Moreno volvieron a intentar defenderse, pero el presentador continuó con su dura intervención. "Aunque intenten justificarse, están mintiendo, estaba todo preparado... Lo que han hecho a la hora de romper el contrato, a mí cuando me lo han contado, se me han caído los palos del sombrajo. Jamás pensé que alguien pudiera usar esas tretas para abandonar un concurso. Es muy ruin y muy mezquino lo que habéis hecho. Si se diera a conocer lo que ha sucedido en realidad, no volveríais a pisar un plató ni un escenario. Llevo 20 años de profesión y jamás me había encontrado con algo así".



Las cantantes cada vez estaban más sorprendidas por la dura reprimenda del presentador, que no se quedó ahí. "No exagero, sois unas liantas profesionales. Lo que habéis hecho exige mucha dedicación. Habéis tangado a la productora y a Mediaset. No queríais ir al concurso. Solo queríais ir a coger la pasta que teníais pactada. Es una falta muy grave y tened cuidado con lo que hacéis a partir de ahora profesionalmente, porque tenéis contrato firmado... Me habéis demostrado que no vais de frente".



Para terminar, el presentador de Supervivientes lanzó un aviso: "Mediaset y la productora solo tendrá contacto con vosotras para resolver temas legales".