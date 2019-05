Macarena García revela su fortuna y asegura que tiene poco sexo: "Ha sido un mes malo" Ecoteuve.es 19:08 - 16/05/2019 0 Comentarios

La actriz, además, cuenta el momento 'tierra, trágame' en el escenario: "Me hice pis"

La visita de Macarena García a La Resistencia de Broncano no defraudó. Tuvo de todo. La actriz acudió al programa más gamberro de Movistar+ para promocionar su nueva película A pesar de todo, de Netflix, y acabó desvelando su anécdota más escatológica en un escenario, además de resolver a las preguntas de rigor: sexo y dinero.

Vamos por partes. La hermana de Javier Ambrossi contó que vivió una situación muy embarazosa cuando representó la obra High School Musical en el Teatro Lope de Vega: "Fue una experiencia preciosa porque fue lo primero que hice como actriz y, entonces, en ese escenario, me hice pis de risa. En medio de la función".

"No pude controlarlo. Iba con un vestido rojo cortito y eso sucedió", siguió diciendo. "No sé por qué te he contado este recuerdo", dijo a lo que Broncano rió: "Eres el squirt de la comedia".

Minutos más tarde, el presentador le preguntó '¿cuánto has follado en el último mes?'. La actriz de La llamada fue directa: "Regular, este mes muy mal; ha sido un mes malo". Un dato curioso al recordar que su chico es el cantante Leiva. Antes, Macarena confesó tener alrededor de 135.000 euros en su cuenta corriente después de haberse comprado una casa: "No me quejo".