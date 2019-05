La divertida pillada a Cristina Saavedra durante una conexión de 'Más vale tarde' Ecoteuve.es 16/05/2019 - 17:29 0 Comentarios

La presentadora de 'La Sexta Noticias' se cuela con gafas de sol haciendo fotos en la redacción

Más vale tarde vivió una situación surrealista durante este miércoles, día de San Isidro. El programa de Mamen Mendizábal conectó con la redacción de La Sexta para que la periodista Marina Valdés ampliara la información sobre cómo regular las pausas en el trabajo con la implantación del registro de la jornada laboral de forma obligatoria.

Sin embargo, algo estaba ocurriendo detrás de ella. El objetivo de la cámara pilló a Cristina Saavedra con gafas de sol haciendo una fotografía a sus compañeros. Segundos después, parece que la avisan al retirarse del plano mientras que los presentes estallan a reír.

Zapeando ha rescatado la anécdota protagonizada por la presentadora de La Sexta Noticias este jueves y, cómo no podía ser de otra forma, no ha faltado el humor por parte de Anna Simon: "Si aplicamos la nueva ley, nuestra compañera Marina Valdés, sí estaría cotizando, pero Cristina está detrás haciendo fotos, ese momento seguro que no cotiza".