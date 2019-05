'Sálvame' embargará el sueldo de Anabel Pantoja si no cumple su reto de adelgazamiento Ecoteuve.es 16/05/2019 - 14:20 0 Comentarios

La colaboradora tendrá que bajar la báscula 400 gramos a la semana

Desde hace unas semanas, Anabel Pantoja intenta adelgazar en Sálvame bajo los consejos de Pepitator, su entrenadora personal Sin embargo, los resultados no están siendo los esperados y la cúpula del programa ha decidido ponerse firme y dar un 'ultimatum' a la sobrina de la tonadillera.

"Lo que me falta es palabra y fuerza de voluntad", se justificaba Anabel, mientras que Jorge Javier daba tensión al asunto: "No cumplir el reto significaría que lo has intentado pero es que ni siquiera lo has intentado".

Lea también: El drama de Pepitator: así es la persona que se esconde bajo los músculos de la entrenadora de Sálvame

"Hemos consultado a varios nutricionistas y coinciden que lo saludable cuando estás haciendo una dieta es perder 400 gramos semanales", dijo después el presentador bajo las instrucciones de dirección. "Cada vez que te peses y no llegues a perder 400 gramos semanales se te embargará el sueldo de la grabación, que será donado a una ONG".

"Para que conste en acta, tendrás que firmar un documento para que te comprometas", continuó Jorge a lo que Anabel aceptó como si se tratara de "un premio".