Pablo Motos confiesa que tuvo un "idilio" con su profesora de Lenguaje: "Ahora sería ilegal" Ecoteuve.es 16/05/2019 - 11:02 0 Comentarios

El presentador sorprendió a los espectadores de 'El hormiguero' con una revelación muy personal

Pablo Motos dejó a los espectadores de El hormiguero con la boca abierta después de una sorprendente confesión durante la entrevista a Pablo Chiapella, que acudió para presentar su nueva película Viva la vida. En la sección Lo has hecho o no lo has hecho Trancas y Barrancas, ambos tenían que responder a las preguntas personales.

Una de ellas fue la siguiente: "¿Habéis tenido un encuentro amoroso y os gustaba una profesora en vuestra adolescencia?". Los dos levantaron la tablilla del 'sí' y el actor de La que se avecina afirmó que le gustó "la profesora de inglés", pero que no hubo ningún encuentro amoroso.

Lea también: Risto Mejide ante el escrache a Begoña Villacís: "Se lo hacen a mi mujer y los reviento"

Sin embargo, Motos sí que fue un poquito más allá reconociendo haber tenido "un pequeño idilio con la profesora de Lenguaje. Fue muy bonito". "¿Cuántos años tenías? ¿Estabas en la universidad?", volvió a preguntar una de las hormigas a lo que él espetó: "¡Cállate!".

Pero Trancas siguió insistiendo: "¿Era ilegal Pablo? ¿Podría ir a la cárcel?". "No porque yo la denunciase pero en este momento sería ilegal", sentenció el valenciano ante las risas de los presentes en plató.

El CNI investigó al presentador Pablo Motos

Hace unas semanas, Motos desveló que había sido "investigado" por el CNI. "Fuimos a que nos lo enseñasen. Nos explicaron algunas cosas y comimos allí. Y cuando nos íbamos a ir, me sacaron una foto y me dijeron: te hemos estado investigando porque te hiciste una foto con un tipo peligroso del ISIS".

Acto seguido, Pablo Motos relató la historia que se escondía detrás de aquella instantánea y que provocó la investigación del los servicios secretos. "Estaba en Denia en la playa con unas motos de agua y se acercó un señor, me pidió una foto y me la hice. Por lo visto era alguien peligroso".