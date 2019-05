Risto Mejide ante el escrache a Begoña Villacís: "Se lo hacen a mi mujer y los reviento" Ecoteuve.es 16/05/2019 - 10:28 1 Comentario

El presentador comenta las imágenes de la política de C's en San Isidro

Begoña Villacís se convirtió en protagonista involuntaria de la celebración de San Isidro, en Madrid, tras ser acosada por un grupo de manifestantes de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) que escrachearon a la candidata de Ciudadanos a dos días de dar a luz.

Villacís, embarazada de casi 9 meses, fue increpada durante su paseo por la pradera de San Isidro, unas imágenes que fueron recogidas por el programa Todo es mentira, que presenta Risto Mejide en Cuatro.

El presentador pidió su opinión al colaborador Antonio Naranjo, que dio su punto de vista. "Esto no es importunar, es agredir por una recua de impresentables. No he escuchado una condena de Carmena que es la responsable de la vivienda social en Madrid. Si no se condena, estamos avalando que hoy le pase a una persona y mañana a otra, aunque suelen ser a las mismas".

"Tú que vas a ser padre, imagina que a tu mujer [Laura Escanes], por cualquier razón, incluso por tu trabajo, le hacen esto", comentó Antonio Naranjo. Risto Mejide no dudó en su respuesta. "Muy sencillo. Voy y los reviento".

