El emocionado mensaje de Albert Espinosa: "Esta es mi última entrevista"

"El médico me dijo que mis 50 años serán como los 90 de otros por la quimio que me han dado"

El escritor Albert Espinosa (Pulseras Rojas, Planta 4ª) acudió a El Hormiguero para presentar su último libro, Lo mejor de ir es volver. Pero también lo hizo para transmitir un mensaje que sorprendió a muchos. "Esta es mi última entrevista", anunció muy emocionado.

"Soy un chico que sufrió desde los 14 hasta los 24 años tres cánceres, pero no perdió una pierna, gané un muñón; no perdí un pulmón, aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella pues siempre digo que llevo un 'sheriff' dentro de mí", comenzó diciendo al público de Pablo Motos.

"Poca gente lo sabe, espero no emocionarme, pero por la quimio que me han dado el médico me dijo que mis 50 años serán los 90 de otras personas [tiene casi 46]", comentó. "En estos cuatro años quiero hacer tres libros, una película y una serie. De lo que me retiro es de hacer entrevistas", anunció, no sin antes reconocer que El Hormiguero ha sido mi casa.

"Cuando Pablo [Motos] me llama después de leerse uno de mis libros sé que le ha gustado y es el día más maravilloso", explicó. "Esta es mi última entrevista. Soy feliz porque he sido afortunado en mi vida".

"Hay que amar lo triste y lo bonito a partes iguales"



Albert Espinosa no se fue sin dar una última lección de positivismo y animó a los espectadores a mirar la vida de otra forma. "Has de amar tu pasado, lo triste y lo bonito que te pasa a partes iguales", dijo. "Todo en la vida es posible y si crees en los sueños se cumplen", añadió.