Kiko Hernández dice que Terelu tiene "celos": "Le molesta que yo presente Sálvame" 15/05/2019

El colaborador estalla contra su compañera, que lleva semanas fuera del programa

Terelu Campos lleva varias semanas fuera de Sálvame después de que lo abandonase de forma airada tras el tartazo que sufrió su hermana Carmen por Payasín en Sálvame Okupa.

La colaboradora ha lamentado no haber recibido llamadas de apoyo de sus compañeros de programa y ellos han reaccionado.

Especialmente duro ha sido Kiko Hernández. "Dice que yo no la he llamado pero, ¿tú llamas a los demás? Yo no me llevo con ella. Las cosas que le tenga que decir se las diré cuando venga que no tardará mucho", ha dicho el colaborador, que también ha criticado que se vaya del programa "por un tartazo a tu hermana un drama es otra cosa. Ya está bien el cachondeo".

Kiko Hernández estalla contra Terelu

Kiko Hernández, no obstante, ha ido más allá y ha explicado que cree que Terelu Campos tiene "celos" de que él presente en ocasiones Sálvame. "Creo que a Terelu le molesta", ha dicho.

"¡Yo no sé lo que tiene esta familia con lo de presentador... a mí me da lo mismo! Lo importante es llevar un sueldo a casa, como colaborador, presentador o lo que sea. Parece que le estás quitando el pan ¡qué no!", ha exclamado Kiko.