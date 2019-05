'Masterchef' se pone tenso y se llena de mal rollo: "Te va a dejar los apuntes mi madre" Ecoteuve.es 15/05/2019 - 13:18 0 Comentarios

El programa repesca a Carmen y expulsa a dos aspirantes: Marcos y Gloria

La cosa se pone tensa en Masterchef, donde este martes se vivió una noche de puñaladas entre varios concursantes del programa que emite La 1.

La llegada de Samira a las cocinas para ocupar la plaza que tuvo que dejar libre Josecho por un accidente lo ha puesto todo patas arriba. Y más todavía a raíz de la primera prueba de este martes, cuando los concursantes debían robarse ingredientes mientras el resto les observaba desde una sala.

"Yo voy a robar a Natalia, porque no me trae buena energía. Y Carlos, que hay algo ahí que no...", dijo Samira. Natalia lo escuchó y rápidamente contestó: "¿Ah, sí? Te va a dejar los apuntes mi madre".

Cuando se volvieron a ver todos los concursantes en las cocinas, Carlos no se pudo contener y replicó a Samira: "Ya sabemos quiénes son los que tenemos malas vibraciones..." "Yo lo sé desde que he llegado", saltó ella.

Natalia, por su parte, lamentó que la recién llegada hubiera hablado tan mal de ella. "La veo como un lobo disfrazado de oveja. Hay cosas que no me han gustado y si lo digo es por algo", sentenció Samira, cargada ya de enemigos dentro de las cocinas de Masterchef. "Se ha colado. Lleva solo una semana..."

Doble expulsión en 'Masterchef'

En cuanto a los que tiene que ver con el concurso, Masterchef vivió la noche de la repesca con Carmen como la concursante elegida para volver a la competición. Por su parte, el programa echó a dos aspirantes de golpe. Marcos y Gloria tuvieron que colgar el delantal.