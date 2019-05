Zasca de Ana Rosa Quintana a Quim Torra: "La gente ya no va a verle porque es una sombra" Ecoteuve.es 15/05/2019 - 12:50 0 Comentarios

La presentadora comenta la escasa afluencia de público en su paseíllo judicial

Quim Torra ha acudido al juzgado para comparecer por mantener los lazos amarillos y otros símbolos en el Palacio de la Generalitat durante la campaña electoral.

La periodista Mayka Navarro ha cubierto el paseíllo para El programa de AR y ha comentado que esta vez no había tanta afluencia de público como en otras ocasiones. "Yo lo veo folclórico esto", ha dicho Ana Rosa Quintana mientras veía las imágenes que le ofrecía su compañera.

"Esto hace unos meses hubiera provocado una movilización mayor. Torra ya no moviliza a los suyos", ha apuntado, por su parte, el periodista Jorge Bustos.

Y ha sido en ese momento cuando Ana Rosa Quintana ha hecho una reflexión que ha dejado sin palabras a los miembros de la tertulia política de su programa.

"Es que la gente está cansada de Torra. Torra no existe, es una sombra, la sombra de Puigdemont. Y la gente no va a ver sombras", ha comentado la presentadora. "Impecable. No puedo añadir nada", ha cerrado Bustos.