La confesión que provocó un 'gatillazo' en 'First Dates': "No soy de tener sexo todos los días" Ecoteuve.es 15/05/2019 - 12:07 0 Comentarios

El programa de Cuatro vivió una cita entre David y Anna que fue sobre ruedas

David y Anna tuvieron una de esas citas de First Dates en las que todo va sobre ruedas. Hablaron, rieron y bailaron. Y ahí es donde surgió el único problema de la noche.

"Dicen que el baile es como hacer el amor pero en vertical", presumió David cuando Anna reconoció que se movía bien. Ella baila salsa y bachata y probaron a dar unos pasos en el restaurante.



Lea también: Una comensal eructa a Carlos Sobera en 'First Dates': "¡Madre mía! ¿Pero qué ha sido eso?"



"Yo no necesito tener sexo cada día ni cada momento. Pero si hay no pasa nada. Según el día...", dijo ella mientras él miraba atento porque estaba escuchando algo que no le gustaba mucho.

"Yo, si hay la ocasión y estás a solas y en una cama... Yo sí", dijo tajante. "Esto me preocupa un pelín, siendo el inicio de una cita", comentó más tarde. "Si no estás a tope en los dos primeros meses, cuando hayan pasado ocho meses miedo me da...", admitió David.

Lea también: El patinazo geográfico de una comensal de 'First Dates' al decir que Mallorca está fuera de España