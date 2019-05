Crece la tensión sexual entre Violeta y Fabio: "He vuelto para estar contigo" Ecoteuve.es 15/05/2019 - 11:45 0 Comentarios

Los concursantes, cada vez más juntos en 'Supervivientes' después de que ella dejase a Julen

Violeta se ha quitado un peso de encima tras romper en público con Julen, el que era su novio hasta hace unos días. La concursante de Supervivientes dijo en público que le gustaba su compañero Fabio y ahora disfruta con él su paso por el concurso.

"Es increíble que hayas dejado a tu novio así", confesó Fabio a Violeta. "Lo único que quería era estar contigo y he vuelto para eso", se sinceró la viceversa. "Aquí me di cuenta de que no quería a Julen. El destino me ha puesto contigo. Quería que yo te conociese. Estábamos predestinados", dijo a Fabio.



La pareja está cada vez más unida, aunque de momento no ha habido beso. "Espero que surja cuando tenga que surgir", comentó Fabio. Lo que sí hubo fue un acercamiento cada vez mayor a la hora de dormir, abrazadas y con continuas carantoñas y roces. ¿Estamos más cerca ante un sabaning, la versión playera del edredoning?

¿Qué opina Violeta de Julen?

Violeta también habló de Julen, su ex. "Entiendo que él esté mal, pero no me digas que yo soy mala, porque tú también me has hechos cosas malas. Estas cosas no se planean", comentó Violeta, al mismo tiempo que explicó lo que su familia pensaba de Julen. "No querían que estuviese con él por todo lo que me ha hecho".

