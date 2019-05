Bárbara Rey, el 'azote' de Isabel Pantoja: siembra la duda sobre los peces que pesca en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 15/05/2019 - 11:08 0 Comentarios

La artista lanza un comentario cargado de ironía sobre la concursante

Baárbara Rey se ha convertido en una pieza fundamental y divertida en los debates de Supervivientes. La artista es el azote (elegante) de Isabel Pantoja y este martes lo volvió a demostrar cuando los colaboradores de Tierra de nadie comentaron un vídeo en el que la tonadillera pescaba un lenguado.

"No salgo de mi asombro. Cada vez que vaya a comprar pescado no sé si ir al mercado o llamar a tu madre, es increíble", dijo la artista a Isa Pantoja, la hija de la cantante que se sienta a su lado.

Lea también: La confesión de Violeta en 'Supervivientes': "Me dijeron que estaba embarazada y me quería morir"

"El pez estaba en la arena... Si se descuida lo pesca arriba, donde están las almendras", comentó irónica. "¿Qué estás insinuando, Bárbara?", preguntó Isabel Rábago, muy rápida. "No insinúo nada", contestó ella.

Bárbara Rey, sobre Pantoja: "En Marbella también se pesca mucho"

No es la primera vez que Bárbara Rey lanza un dardo 'envenenado' a Isabel Pantoja. La semana pasada la vedette hizo otro comentario de este tipo a Isa. "Tu madre siempre pesca" (...) "En Marbella también se pesca mucho", continuó. "Yo es que no pesco. No he tenido nunca esa habilidad. Yo me he criado en tierra de huerta murciana, pero no había mar".