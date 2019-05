Una comensal eructa a Carlos Sobera en 'First Dates': "¡Madre mía! ¿Pero qué ha sido eso?" Ecoteuve.es 14/05/2019 - 9:29 0 Comentarios

Clara intentó excusarse ante el presentador de Cuatro, que no daba crédito

Parecía que ya había ocurrido de todo en el restaurante de First Dates, pero los comensales no dejan de sorprender día a día. Lo último, lo más surrealista que se ha visto, lo ha sufrido el presentador Carlos Sobera cuando despedía a una pareja que se acababa de conocer en el programa de Cuatro.

Clara y Alberto disfrutaron de una cena a su medida. Los dos tenían los mismos gustos musicales, algo que fue lo que más les unió, y ambos querían tener una relación abierta.

Sobera: "¡Madre mía! ¿Pero qué ha sido eso?"

En el momento de la decisión final, quisieron darse una segunda oportunidad, pero lo más curioso ocurrió cuando Carlos Sobera les estaba despidiendo en la puerta del restaurante. De pronto, Clara soltó un sonoro eructo frente a Sobera.

"¡Madre mía! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué has comido? ¿Qué has tomado?", preguntó Carlos Sobera manteniendo el tipo como pudo ante una situación tan llamativa. "La cerveza...", se excusó Clara mientras Alberto aguantaba la risa a su lado. "Me ha dejado..."