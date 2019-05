Así será el funeral de Leiva en 'El cielo puede esperar', nuevo programa de humor de Movistar+ Ecoteuve.es 19:19 - 13/05/2019 0 Comentarios

La plataforma de pago estrena este 20 de mayo la primera entrega del formato

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ir a tu propio funeral, ver quién acude y oír qué dicen de ti tus seres queridos?. Leiva, Arturo Valls, Patricia Conde, Antonio Resines, Ana Belén y Javier Sardá vivirán esa experiencia en El cielo puede esperar, el nuevo programa de humor de #0 que se estrena el próximo lunes 20 de mayo a las 22:00H.

Desde el limbo, y a lo largo de seis capítulos, cada uno de estos personajes asistirá a su sepelio y podrá dar la réplica a todo lo que escuche.

En el primer episodio, amigos de la infancia y familiares de Leiva, así como un nutrido grupo de músicos como Iván Ferreiro, Dani Martín, Ariel Rot, Carlos Tarque y Xoel López, su hermano Juancho (Sidecars), Love of Lesbian, Sidonie o Rubén Pozo, el que fuera la otra mitad de su antiguo grupo, Pereza, van desfilando por el atril para compartir anécdotas, recuerdos y sentimientos por su amigo fallecido en unas intervenciones llenas de emoción y sentido del humor, que dejarán al descubierto aspectos desconocidos y sorprendentes de la personalidad de Leiva.

En el sepelio también le presentarán sus condolencias deportistas como Juanfran, Guti, Esteban Granero, Sergio Llull y Mumbrú o artistas como Óscar Jaenada o el cómico Raúl Cimas.

Así será el 'funeral' de Leiva en #0

Mientras tanto, Leiva que, tras su muerte ha ido a parar al limbo, verá y escuchará todo lo que dicen de él en compañía de Marcelo, un funcionario del más allá interpretado por el actor Emilio Gavira, con quien irá comentando todo lo que suceda en ese peculiar funeral oficiado por el cómico y guionista Dani Piqueras.

Uno de los momentos culminantes del programa se producirá cuando Joaquín Sabina interprete su Tan joven tan viejo en honor a Leiva o cuando todos sus amigos se unen, con Carlos Tarque al frente, para cantar una emotiva versión de With a Little Help of My Friends de los Beatles.