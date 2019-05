Todo sobre Julen, ex de Violeta Mangriñán ¿y nuevo concursante de 'Supervivientes 2019'? Ecoteuve.es 13/05/2019 - 14:17 0 Comentarios

El extronista tiene todas las papeletas para poner rumbo a Honduras

Julen se ha convertido por sorpresa en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2019. El joven se ha colocado el foco mediático por del acercamiento que ha vivido Violeta con Fabio en Honduras desde que empezó la edición. En el último debate del reality, su noviazgo voló definitivamente por los aires y la pareja decidió al fin romper su relación.

Este no es el primer revés sentimental que vive Julen, cuyo salto a la televisión se produjo en marzo de 2015, cuando apenas tenía 18 años. El joven se encontraba en Sevilla acompañando a uno de sus mejores amigos en el casting de Mujeres y hombres y viceversa. Allí, le propusieron participar en las pruebas del programa y terminaron cogiéndolo a él.

Julen debutó en el dating show de Mediaset como pretendiente de Steisy. El madrileño intentó que su conquista a la granadina le sirviera para superar la infidelidad y ruptura que sufrió por parte de la que durante los últimos dos años había sido su novia. Y aunque él reconoció que Steisy le ayudó a confiar más en sí mismo, su relación no terminó de fraguar.

Así llegó el mes de septiembre y, tan solo un día después de su 19º cumpleaños, Emma García le ofreció a Julen el trono de Myhyv. El joven no dudó en aceptarlo y emprendió así una nueva aventura que también terminaría fracasando. En enero de 2016, un Julen hundido comunicaba a los espectadores y a sus pretendientas su decisión de irse sólo del programa.

Así se fraguó el amor de Violeta y Julen

Esta no sería la última vez de Julen en el dating show de Cuatro. Dos años después, el madrileño se animaba a regresar como pretendiente de Violeta, el que acabó siendo uno de los grandes amores de su vida. No obstante, su relación también sufrió un bache y Julen abandonó su trono al confesar que estaba muy enamorado de la valenciana y que no soportaba verla en sus citas con el resto de los chicos.

Pero Julen tenía aun un nuevo as en la manga y regresó al plató de Mujeres y hombres y viceversa para el desenlace del trono de Violeta. Mangriñán valoró su gesto y terminó yéndose de su propia final de la mano del chico que tanto le había demostrado. Violeta y Julen comenzaron así una relación (de idas y venidas) lejos de las cámaras de Cuatro.

Julen, ¿nuevo concursante de Supervivientes 2019?

El último bache de su romance ha sido televisado gracias a Supervivientes 2019. Violeta puso rumbo a Honduras en un punto en el que (supuestamente) su relación con Julen atravesaba un buen momento. Sin embargo, en la isla se ha encontrado a Fabio Colloricchi, un modelo argentino que ha terminado rompiéndole los esquemas.

El acercamiento entre los concursantes fue evidente desde el primer minuto y a lo largo de las primeras semanas de edición, se han dedicado todo tipo de cariños y piropos. Todo ello, hasta que el falso embarazo de Violeta casi trunca su continuidad en el concurso. Pasado el 'susto', Mangriñán regresó a la isla, no sin antes hablar con Julen para romper definitivamente su relación. "He pasado de casi ser padre a soltero en la misma noche", señalaba hundido el joven, que todavía tiene mucho que decir en Telecinco... ¿como nuevo concursante de Supervivientes?

La cadena podría aprovechar este triángulo amoroso y llevar a Honduras a Julen como nuevo robinson... o como 'fantasma del futuro'. El madrileño podría convertirse en uno de los sustitutos de las Azúcar Moreno tras su abandono y así saldar sus cuentas en vivo y en directo con la que hasta hace unas horas era su novia. Esta no sería la primera vez que Supervivientes sorprende con este tipo de mabiobras.

En 2018, el reality convirtió a Hugo Paz, ex de Sofía Suescun, en concursante de pleno derecho pasadas varias semanas desde que arrancara la aventura. Y no fue el único. Tras el acercamiento de la navarra con Logan, Albalá puso rumbo a los Cayos Cochinos para hablar con la pamplonica cara a cara y también zanjar definitivamente su noviazgo.