'Sálvame' levanta el veto a Rosa Benito dos años y medio después de su abrupta salida: "Estoy emocionada"

El programa prescindió de la tertuliana por las denuncias de Chayo a la cadena

Dos años y medio después de su abrupta salida de Sálvame, Rosa Benito regresó el pasado sábado al plató de Telecinco como colaboradora del Deluxe en la mesa de debate de Supervivientes 2019. La tertuliana y el programa rompieron su relación a finales de 2016 después de la guerra que emprendió su hija Chayo contra varios directores de la cadena.

La ex de Amador Mohedano no logró llegar a un acuerdo con los productores de Sálvame, que pidieron a la andaluza que intentara convencer a su hija y a su yerno de que retiraran todas las denuncias contra ellos. "Aunque quiera, aquí no va a volver", llegó a decir Kiko Hernández.

"No sé si en El programa de Ana Rosa o Sábado Deluxe, pero aquí, a Sálvame Diario, no va a volver por las formas en las que se fue. Tú te fuiste de aquí por pasta. Tu hija se ha ido de Telecinco por pasta, por demandas millonarias que habéis perdido. Chúpate esa", dijo el colaborador sobre Benito, que terminó participando posteriormente en otros programas de la cadena como Viva la vida o el debate de Supervivientes.

Pues bien, parece que el tiempo todo lo cura y este fin de semana Sálvame levantó el veto a una Rosa Benito que volvió "emocionada" a la que fue su casa. En el arranque del Deluxe, Jorge Javier quiso hacer hincapié en la vuelta de Rosa Benito y preguntó a Belén Esteban por la relación que mantienen actualmente: "Nos llevamos bien, nos hemos visto y nos hemos saludado cordialmente", empezó diciendo la de San Blas. "Va a ir Rosa a tu boda?", le preguntó con sorna el catalán.

"No, no va a ir a mi boda... Joder, con la boda...", respondió Belén pidiendo a su compañero que dejara el tema. Jorge Javier le hizo caso y preguntó a Rosa por su vuelta al cortijo: "Después de dos años y medio sin pisar el plató de Sálvame. Bienvenida y muchas gracias", le dijo cariñoso el presentador.

"El Diario es más fuerte, me da más miedo"

"Me encanta que estés aquí y me encantaría que volvieras al Diario", siguió diciendo el presentador mientras Lydia Lozano confirmaba que "se le echa de menos". "El Diario es más fuerte, me da más miedo...", respondió Rosa al tiempo que Belén confirmaba que le encantaría que volviera.

"Yo sí quiero que vuelva. Ella sabe que yo la he querido y que la quiero. Nuestra amistad se ha ido debilitando, pero para mí, ella es una buena mujer. Hay circunstancias de la vida que se dan... pero para mí ha sido una muy buena amiga. No puedo decir lo contrario", afirmó Esteban. "Me quedo con eso. Nosotros hemos vivido muchísimas cosas y el entrar aquí después de dos años largos... me ha emocionado", dijo contenida la que fuera cuñada de Rocío Jurado.