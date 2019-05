El zasca de Cristina Pardo a Isabel Díaz Ayuso en su entrevista más tensa en La Sexta Ecoteuve.es 13/05/2019 - 11:21 1 Comentario

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid protesta por el trato de los periodistas

Isabel Díaz Ayuso y Cristina Pardo protagonizaron un tenso cara a cara este domingo en Liarla Pardo (La Sexta). La candidata del PP a la Comunidad de Madrid se quejó del trato que le dan algunos periodistas en algo que ella calificó de "activismo político".

"Todo lo que digo se le da la vuelta y se me exigen cosas que a mis rivales no", comentó Díaz Ayuso, que aseguró que también se debía a que ella es mujer. "Hay activismo político cuando se saca de contexto lo que yo digo y no sucede lo mismo con otros candidatos. El trato no es justo".

El 'zasca' de Cristina Pardo a Isabel Díaz Ayuso

Cristina Pardo no estaba de acuerdo y le recordó una serie de políticas mujeres a las que, según la periodista, no se les critica habitualmente. "Isabel Bonig, Inés Arrimadas, Dolors Montserrat... Y hay dos hombres a los que sí se les critica siempre, como Suárez Illana o Santiago Abascal".



"Se me está criticando porque saben que voy a ganar las elecciones y soy la diana de todo. Tengo el foco mediático siempre puesto", insistió Ayuso. Fue entonces cuando Cristina Pardo le replicó: "A mí me parece más activismo político ser periodista, como usted, y acabar en un partido político".