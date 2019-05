La gran bronca de Isabel Pantoja a Omar Montes: "¿Pero tú quién mierdas eres? ¿Daddy Yankee o Juan Magán?" Ecoteuve.es 13/05/2019 - 11:19 0 Comentarios

La tonadillera vive su primera gran discusión en 'Supervivientes' con el que era su yerno

Desde que empezara Supervivientes 2019, Isabel Pantoja y Omar Montes habían mantenido cordialmente las distancias. Sin embargo, las artimañas de Aneth (la mejor amiga de Chabelita) en la isla han provocado en los últimos días un primer enfrentamiento entre la tonadillera y el que fuera su yerno.

La joven empezó a envenenar a la cantante y en una de sus conversaciones con el reguetonero, hizo que Pantoja terminara saltando: "Tú no eres claro. Te lo digo en tu cara, no lo eres. Y te pido por favor que no nombres a Isabel", le empezó diciendo la artista al joven. "Pues yo tampoco creo que tú debas decirme lo que debo o no debo hablar, porque no eres la regidora del programa", le replicó Omar sin amedrentarse.

Lea también: Un falso embarazo: el motivo que sacó a Violeta Mangriñán de Supervivientes

"No quiero que nombres a mi hija para nada. ¿Qué fácil es hablar de la Pantoja y de la hija de la Pantoja, no? Ya no vas a hablar más", insistió la tonadillera, mientras el cantante se lamentaba. "¡Vida mártir! ¡Te camelo! ¿Pero tú quién eres? ¿Daddy Yankee? ¿O Juan Magán? No me he enterado todavía", dijo irónica la madre de Kiko Rivera.

"No todos podemos ser una diva de la canción...", dijo con sorna Omar Montes, al que Pantoja acusó de aprovecharse de su hija para lograr la fama. "Antes nadie te conocía. Eras el guardaespaldas de mi hijo", señaló la cantante. "¿Pero por qué me estás dando la vida mártir? Ya no te camelo, ni soy tu amigo ni nada...", le dijo entre bromas el de Pan Bendito. "¿Pero tú quién mierdas eres? Quien no te quiere a ti soy yo", siguió atacándole Isabel.

Pantoja 'amenaza' a Omar con contar "lo de Granada"

La discusión siguió su curso e Isabel Pantoja decidió sacar los trapos sucios de la relación que vivió con su hija: "Acuérdate de lo de Granada...", le advirtió la cantante mientras él desvelaba un día en el que Chabelita le mandó la ubicación para que fuera a por ella. "Yo hice un bien ahí", aseguró Omar. "Yo tengo un vídeo...", le recordó Isabel 'amenazando' con hacerlo público. "Pues súbelo al Youtube", le replicó Montes irónico.

Finalmente, Aneth le reprochó que un día fuera a su casa "a tirar la puerta abajo" para ver a Chabelita. "Eso fue un show que montaste para que lo vieran los periodistas que estaban en la plaza. Llamaste a la policía y cuando vinieron se hicieron cuatro fotos conmigo", afirmó Omar quitándole importancia a lo ocurrido. "Estás metiendo cizaña y te va a ir en contra porque la gente lo va a ver", le dijo a Aneth en una reflexión que compartió gran parte de los colaboradores del debate.