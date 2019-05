Violeta rompe con Julen y vuelve a 'Supervivientes' lanzándose a los brazos de Fabio: "Me quedo contigo" Ecoteuve.es 13/05/2019 - 10:26 0 Comentarios

La concursante vuelve a la isla con Fabio tras poner fin a su relación con el joven

Violeta Mangriñán se convirtió este domingo en la protagonista absoluta del debate de Supervivientes 2019. La ex tronista regresó a la isla después de un falso embarazo que puso en peligro su continuidad en el concurso y vivió un momento trascendental en su situación sentimental tras romper en directo con Julen.

La valenciana pudo escuchar durante el programa las palabras de Fabio, concursante del que no se ha separado desde el comienzo de la edición, diciendo que la echaba mucho de menos y que esperaba que regresara porque "esta aventura la tenemos que vivir juntos".

Violeta confesó que sus sentimientos hacia el argentino eran recíprocos. "¿Existe el flechazo amoroso, el amor a primera vista?", le preguntó Jordi González al tiempo que ella asentía. La joven aseguró también que es imposible estar enamorada de dos personas a la vez. Todo ello, mientas Julen escuchaba hundido la conversación desde el plató de Telecinco.

El presentador dio a los dos la posibilidad de hablar y terminaron enzarzándose en una dura discusión llena de reproches. "Yo he estado bastante mal porque me he dejado la cara por nuestra relación. No estoy en contra de ti y no voy a comenzar una guerra. He estado preocupado por ti y por tu familia porque me han tratado genial. He llorado todos los días", le empezaba diciendo Julen.

"Te voy a querer siempre y quiero que me aclares, no sé si te has enamorado de este chico...", siguió explicando siendo interrumpido por la que hasta ahora era su chica. "Yo no estoy en plató y si no voy a poder hablar...", dijo a la defensiva la castellonense. "Yo he estado solo en mi puta casa, llorando todos los días, sin comer... Y si como, es Burger King o alguna porquería porque no tengo ganas de nada. Yo solo quiero estar contigo y así me lo pagas...", seguía reprochando Julen.

"Yo no he matado a nadie, que me apedree todo el puto país si quieren pero no mando en mis sentimientos. ", se intentaba justificar la concursante mientras su ya ex le decía que esta era la tercera vez que se la jugaba. "¿Y tú cuántas? ¿Cuántas veces me has roto el corazón tú a mí? Para mí fue precipitado que volviéramos", reconoció Violeta, preocupada por la imagen que estaba creando Julen de ella. "Te estás dejando mal tú solita", le hizo saber el joven, que recibió una gran ovación del público.

Finalmente, pasados más de 15 minutos de discusión, Jordi González pidió a la pareja que se despidiera. "No quiero quedar de bueno, tú piensa en tu concurso y demuestra a la gente lo que vales. No te quejes tanto y lo nuestro... las cosas se acaban y ya está", declaró Julen dando por zanjada su relación con la concursante, que volvió a la isla envuelta en lágrimas.

Violeta vuelve a la isla y se lanza a los brazos de Fabio

Tras hacerse las pruebas médicas que confirmaron que podía seguir en el reality y romper su relación con Julen, Violeta ha regresado a la isla lanzándose a los brazos de Fabio. La valenciana y el argentino protagonizaron un abrazo de película compartiéndose al oído varios cariños entre susurros.

"Me quedo aquí, contigo", le dijo a su compañero en unas imágenes que terminaron de hundir a Julen. "No todo es estar enamorado, a veces las cosas se rompen y no hay que forzarlas", afirmó el pretendiente de Myhyv sobre su relación con Violeta.