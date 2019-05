Jorge Javier, de su acercamiento al Opus a la relación con su padre: "Decía que prefería un hijo muerto antes que maricón" Ecoteuve.es 11/05/2019 - 8:52 1 Comentario

Telecinco emitió este viernes su entrevista en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne

Telecinco emitió este viernes la entrevista que Bertín Osborne hizo a Jorge Javier Vázquez para Mi casa es la tuya. En realidad fueron dos, porque el programa tuvo que volver a grabar una parte hace unos días para actualizar el material, ya que la primera charla con el presentador había sido antes de que sufriera un ictus.

Jorge Javier Vázquez explicó algunos detalles desconocidos de su vida personal, como su acercamiento al Opus Dei. El presentador contó que estudió en uno de sus colegios, justo antes de la universidad, por mandato de su padre que, aunque no era religioso, quería que se acercase al Opus por motivos laborales.

Lea también: Así es la casa de Jorge Javier donde se rodó la entrevista con Bertín Osborne

"En las convivencias íbamos a misa diaria, a confesarnos...", contó. En un viaje a Roma, Jorge Javier Vázquez explicó que el director le presionó para que se uniera finalmente al Opus, pero él se negó. "No lo hice por temor a mi padre. Me decían que tenía que ocultárselo a mis padres porque no lo iban a entender".

La vida de Jorge Javier, marcada por su padre

La vida de Jorge Javier ha estado marcada por la relación con su padre, que murió a los 59 años, antes de que él comenzase en la televisión. "Siempre fue muy duro conmigo y yo siempre tuve la sensación de que le defraudaba", contó. "Yo era el marica del bloque. No podía hablar con nadie de lo que sentía", continuó contando a Bertín. "Mi padre era de los que decía que prefería un hijo muerto antes que maricón". Sin embargo, el presentador asegura que entiende aquella mentalidad y no le guarda ningún rencor.

Un tumor cerebral se llevó a su padre en menos de un año, un tiempo en el que pudo ver cómo se deterioraba. "Yo le dije un día a mi madre: para esto, mejor que se acabe, ¿no? Y me dijo mi madre: Yo prefiero tenerlo así".

Asimismo, Jorge Javier explicó cómo fue el momento de la muerte de su padre: "Estábamos todos en torno a la cama, de repente se incorporó, abrió los ojos, y pum. Y me fui a darle un beso". "Hay una cosa que no se me olvida: Ese grito de mi madre que sale de las entrañas y la frase: ¡que se lo llevan, que se lo llevan!".

Los dos peores momentos de Jorge Javier en Telecinco

Jorge Javier Vázquez también habló de su relación con la televisión y recordó sus dos peores momentos en Telecinco. Por una parte, Aquí hay tomate: "Aquella época fue una época muy convulsa, muy dura Aquí hay tomate me pasó factura, fue una época para mí muy complicada".

Por otra parte, recordó que en los 10 años de Sálvame vivió una época en la que no le gustaba el programa y no quería ir a trabajar. "Los domingos por la tarde lo pasaba fatal".