Una colaboradora de Carme Chaparro rompe a llorar en directo por la muerte de Rubalcaba Ecoteuve.es 10/05/2019 - 19:52 0 Comentarios

El periodismo político llora el fallecimiento del histórico líder socialista

El fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba a los 67 años de edad a consecuencia de un ictus que sufrió el miércoles por la tarde en su domicilio ha dejado impactada a toda la sociedad, también a los periodistas que han sido más críticos con el histórico dirigente socialista.

Es el caso de Jaime González. El colaborador de Carme Chaparro se ha emocionado en directo: "Yo le sacudí mucho. No me he movido de mis posiciones y le seguiría criticando, pero en días como hoy, joder, tengo cargo de conciencia".

"Es que lo que la gente no sabe es enseñar la cocina del periodismo. En las bambalinas del periodismo político se sufre mucho, hay mucho contacto", decía Ketty Garat explicando que había subido una fotografía en su cuenta de Twitter para homenajear a Rubalcaba.

"Era muy maquiavélico y le gustaba manejar. Pero era muy humano y muy cariñoso", ha dicho antes de romper a llorar. De inmediato, Carme Chaparro se levantaba de su sitio para consolar a la periodista.