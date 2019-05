La contundente crítica de Pablo Motos a 'Juego de tronos' que muchos aplauden: "Estoy enfadado" Ecoteuve.es 10/05/2019 - 13:25 0 Comentarios

El presentador arremete contra la serie por el polémico capítulo 8X03

Juego de tronos está a punto de terminar para siempre. En la madrugada de este domingo al lunes se emite el quinto capítulo de la temporada 8, el penúltimo de la serie, pero el que más sigue dando que hablar es el 8X03, donde tuvo lugar la gran guerra contra los caminantes blancos.

Aprovechando que la modelo Sara Sampaio es una gran fan de Juego de tronos, Pablo Motos le preguntó en El Hormiguero su opinión por la serie y aprovechó para dar la suya, tras lo que ha ocurrido es los últimos episodios. "Estoy enfadado", dijo.

"El tercer capítulo es una estafa, pero bueno. Se ve todo oscuro y no hay ninguna teoría... La teoría es que lo han hecho más barato... Las escenas de acción, si las haces a oscuras...", dijo el presentador, que continuó con su argumento tirando de ironía: "Al principio sí había caminantes, pero al final eran jubilados que iban en un autobús. Como no se ve..."

Pablo Motos, fan de Khaleesi en 'Juego de tronos'

Sara Sampaio, sin embargo, no estaba muy de acuerdo con él. "La oscuridad hace que de más miedo y no sepas quién ha muerto", dijo la modelo, cuyo personaje favorito de Juego de tronos es Sansa Stark. "Me parece un personaje cañero. Es una mala pécora y me encanta. Y Arya también me gusta", dijo la portuguesa. "Soy mucho de Khaleesi", apuntó Pablo Motos.