El drama de Pepitator: así es la persona que se esconde bajo los músculos de la entrenadora de 'Sálvame'

Pepi, antigua compañera de Jorge Javier Vázquez, explicó su dura experiencia con los hombres

También lamentó los insultos que recibe en redes sociales: "Me duele que digan que soy un hombre"

Pepi, conocida como Pepitator, es la entrenadora personal que Sálvame buscó a Anabel Pantoja para que perdiese peso. Se da la circunstancia que hace 25 años fue compañera de gimnasio de Jorge Javier Vázquez. Tenían buena relación pero perdieron el contacto. Ahora se han reencontrado en Telecinco y Pepi le ha contado los duros momentos que ha pasado en los últimos tiempos.

Pepi explicó que perdió a su madre hace doce años y, aunque tiene amigos, "está sola" después de llevar varios años sin pareja por sus malas experiencias.

"Hace cinco años que no beso a nadie. No quiero que me hagan daño. Ya me han hecho mucho daño", dijo Pepitator en una charla con Jorge Javier Vázquez en Sálvame.

"He tenido relaciones conflictivas. Una muy fuerte. Yo creo que no estoy curada de esa relación. Fue horrible convivir con esa persona. Me encerraba en casa, me quitaba las llaves del coche, me amenazaba con mi perrito...", relató en el programa de Telecinco.

Pepitator, insultada en las redes: "Dicen que soy un hombre y una aberración"

Además de esto, Pepi explicó que su paso por la televisión le está dando cosas buenas pero también malas, como los insultos que suele recibir por redes sociales.

"Me hace daño que digan que soy un hombre. Me dicen barbaridades. Me dijeron que soy una aberración... Burradas que me hacen llorar", se sinceró. Tanto le afecta esta situación que, explica, cada vez se prodiga menos en la calle. "Por ejemplo, intento salir a las 5 de la mañana a correr para que no me vean".