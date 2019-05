Cristina Fallarás se niega a hablar con Rocío Monasterio (VOX) "por incluir franquistas en su partido" Ecoteuve.es 9/05/2019 - 11:31 2 Comentarios

La colaboradora de 'Cuatro al día' evitó también el cruce de miradas con la política

La visita de Rocío Monasterio, la candidata de VOX a la Comunidad de Madrid, a Cuatro al día desencadenó una nueva polémica. La colaboradora Cristina Fallarás se negó a dirigir la palabra a la política durante la entrevista. Incluso, evitó el cruce de miradas.

"Vox incluye en sus filas a varios franquistas, es decir, personas que están de acuerdo con violar la legislación vigente. Es la razón por la que yo no dirigiré jamás la palabra a una persona, la extrema derecha española, porque yo sí tengo cordones", dijo la periodista.

Lea también: Pablo Motos, víctima de una estafa: "No tengo ninguna manera de defenderme"

Al momento, Javier Negre recriminó la decisión y la acusó de "blanquear a la extrema izquierda de Podemos":"¿Y si se la dirige a personas que han asesorado al régimen chavista como Pablo Iglesias, por ejemplo?".

"Yo estoy más a la izquierda de Podemos y no soy extrema izquierda", se defendió ella. "Yo defiendo a la misma clase de ciudadanía. No soy homófoba, no soy racista, no soy misógina, no soy fascista...". Por su parte, Monasterio argumentó que su partido "defiende la Constitución" y dijo que "todos estos que insultan nos van a encontrar en la Comunidad de Madrid".

Cristina Fallarás se niega a dirigir la palabra a Rocío Monasterio

Pocos minutos después, Fallarás se reafirmó en Twitter sobre la decisión que había tomado en el programa de Chaparro: "Efectivamente, no me da la gana de dirigirle la palabra a Rocío Monasterio, teniéndola aquí delante. Ni siquiera le dirigiré una mirada. Yo si sé poner 'cordones sanitarios".