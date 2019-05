El gran 'zasca' de una señora a Paulina Rubio al descartarla en 'La Voz Senior' Ecoteuve.es 9/05/2019 - 10:10 0 Comentarios

Germa del Barrio reprochó a la cantante mexicana que no girara su sillón

Antena 3 estrenó este miércoles la primera edición de La Voz Senior en España. La cadena ha apostado por una nueva versión del talent musical y en su gran puesta de largo, consiguió convencer al público en una noche cargada de emociones por las historias que compartieron muchos de sus participantes.

Una de ellas fue Germa del Barrio, una mujer que cumplía a sus 87 su gran deseo de subirse a un escenario. Según explicó, ni su padre ni su marido le permitieron nunca cantar. "Mi padre no me ha dejado nunca cantar. Ni mi marido tampoco. Antes no era tan facil. No me dejaban, claro", declaró en uno de sus totales a cámara.

"Gracias a La Voz Senior voy a cumplir un gran sueño. Estar aquí es muy ilusionante, aunque esté nerviosa. Llevo más de 80 años queriéndome subir a un escenario y hoy lo consigo. Fíjate, a mi vejez. Y yo tan contenta. Y agradecida", añadió dejando claro que prefería entrar en el equipo de Antonio Orozco.

Y pese a que defendió su tema con una gran entrega, no logró que ninguno de los cuatro coaches se girara. Al finalizar su actuación, Paulina Rubio se lanzó a darle un abrazo a la señora, que no recibió su gesto con agrado.

"No dejes nunca e cantar", le dijo la jueza. "No creo que me quede mucho, porque los 90 ya están encima", replicó la concursante. "Me has tenido y no te has girado", le reprochó. Fue entonces cuando Paulina Rubio intentó consolarla asegurando que lo había "hecho muy bien".

"Pues no se ha notado. No te has dado la vuelta", respondió rápido Germa en uno de sus múltiples 'zascas' a la cantante. Finalmente, Orozco salió a tranquilizar la situación: "Nunca había sabido lo que quería ser a los 87. Ahora lo sé: quiero ser como tú", le dijo antes de despedirla con un abrazo.