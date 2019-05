Un pacto de derechas entre dos "patriotas" se rompe en 'First Dates' por culpa del tabaco y el vino Ecoteuve.es 9/05/2019 - 10:03 0 Comentarios

José Luis y Sonia coincidieron en sus ideas políticas pero tuvieron obstáculos insalvables

José Luis y Sonia lo tenían todo para acabar juntos en First Dates. Al menos, una de las cosas que más pueden unir a las personas: las ideas políticas. Ambos se consideran de "españoles, de derechas y patriotas", pero un obstáculo insalvable se cruzó por el camino.

"España es mi madre, mi alma y mi familia", dijo José Luis a su llegada al restaurante de Cuatro. Llevaba una corbata con la bandera de España y buscaba "una mujer elegante y educada". Guardia Civil retirado, regaló a Sonia una taza con el emblema de dicho cuerpo.

"Tengo al general Franco presidiendo la mesa", apuntó José Luis. "Soy muy patriota, si me viene un coletas...", añadió en presencia de Carlos Sobera.

Sonia también llegó destacando su ideología. "Soy de derechas de toda la vida. Un poco centro cuando salió Riverilla...", dijo. Luego enseñó la bandera de España que lleva tatuada en el tobillo. "Me la hice porque viví ocho años en Cataluña".

El pacto de derechas se rompe: "Yo fumo, bebo, llevo tatuajes"

Todo iba en orden hasta que abordaron otros temas más mundanos. José Luis no bebe alcohol cuando sale y brindó con agua. "Bebo agua o Fanta, como los niños pequeños". Eso no le gustó a Sonia. "Yo fumo, bebo, llevo tatuajes". "Se te nota que fumas por el tono de la voz", contestó él en un comentario que espantó a Sonia.

"No me gustan los hombres tan cuadriculados en cosas que no tienen importancia... Busca alguien que se pueda amoldar a él o cambiarla para que se amolde a él. Quien me quiera, que me quiera como soy", espetó ella. Ninguno de los dos quiso darse una segunda oportunidad.