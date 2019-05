Sandra Barneda niega estar vetada en Mediaset: "Pronto habrá nuevos proyectos" Ecoteuve.es 19:36 - 8/05/2019 0 Comentarios

La presentadora zanja los rumores de su presunta mala relación con Telecinco

Mucho se ha hablado a raíz de que Telecinco prescindiera de Sandra Barneda para presentar los debates de Supervivientes. Pese a los rumores, la presentadora catalana ha aclarado que "la relación con Mediaset es maravillosa" y niega que exista ningún veto.

"Estamos muy bien y es un tema... Lo ha presentado mucha gente. Somos contratados de la cadena. Sin más. Todo lo que se ha publicado no hagáis caso", dice Barneda en una entrevista concedida a Jaleos.

"Los profesional también tenemos que aprender a cogerle amor y desprenderte al mismo tiempo", dice sobre Nagore que, en su caso, sí que sigue como colaboradora: "Están grandes profesionales haciendo Supervivientes y yo estoy encantada y pronto habrá nuevos proyectos".

Por otra parte, Barneda también ha hablado sobre su nuevo canal de YouTube: "Tiene un lenguaje más casero, distinto. No me da mayor libertad, es un medio distinto. No lo puedes comparar con una producción televisiva".

Sandra Barneda y su favorito de 'Supervivientes'

En la misma charla, Barneda se confiesa admiradora de Isabel Pantoja, su favorita para la victoria final: "Yo a los productores les digo que por qué no hacen un 'spin-off' de ella. No sabemos nada de ella, no la conocemos. Me da la sensación de que es un holograma".