María Teresa Campos volverá a televisión en octubre con un nuevo programa

La veterana presentadora acabó su contrato con Mediaset hace una semanas

El regreso de María Teresa Campos a la televisión parece que está cada vez más cerca. Al menos ya hay una fecha para volver a ver a la veterana presentadora ante las cámaras.

"Espero que muy pronto pueda dar una buena noticia", ha dicho María Teresa Campos a Pilar Eyre, según recoge esta última en Lecturas. "No es nada de lo que se comenta por ahí, ¡solo lo sé yo, y me callo, pero como callo, los demás inventan!", dice Campos.



"Le pregunto más detalles del nuevo programa. La querida amiga aprieta los labios", relata Pilar Eyre en su blog. "Me pongo de rodillas y le pido por caridad que me dé una fecha, primavera, verano, otoño Al final, a regañadientes, concede: 'Octubre".

¿Negocia María Teresa Campos con una televisión pública?



María Teresa Campos acabó su contrato con Mediaset hace unas semanas y, de momento, no hay renovación a la vista. Las últimas informaciones situaban a la malagueña en otro canal.

"Teresa Campos ya está fuera de Mediaset y por tanto está en el mercado y el contrato que a mí me llega tiene que ver con una cadena pública", dijo Carlota Corredera hace unos días en Sálvame.