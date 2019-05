'La que se avecina', ante su "final de ciclo": las opciones que baraja Alberto Caballero para el futuro de la serie Marco Almodóvar 13:27 - 8/05/2019 0 Comentarios

ENTREVISTA | Hablamos con el creador de la exitosa comedia de Telecinco

El equipo debe dejar el plató por no llegar a un acuerdo con su propietario

Sobre la sonada salida de Antonio Pagudo de la serie: "Es un tema delicado"

Desde hace meses, La que se avecina empezó a avistar su final en el horizonte después de que Alberto Caballero anunciara un "cambio profundo", si bien no implicaría "necesariamente su desaparición". Este martes, durante la presentación de El Pueblo, el creador de la comedia fijó la 'fecha' de la serie tal y como la conocemos para después de la duodécima temporada y habló abiertamente de un "cierre de ciclo".

Pero, ¿a qué se debe esta decisión? "No hemos llegado a un acuerdo con el propietario de los platós. Tenemos diferencias. Está bien porque es un cierre de ciclo y ya veremos", responde Caballero a la pregunta de ECOTEUVE.ES haciendo alusión a las discrepancias entre Contubernio, la productora, y los estudios de grabación de Kulteperalia, propiedad de su tío José Luis Moreno.

"Tendrá un final de lo que es ahora ese edificio, esa estructura. Tú no puedes trasladar un decorado inmenso, que tiene doce años y que ya está para el arrastre. Es una cuestión puramente logística", sigue diciendo. El futuro más inmediato de La que se avecina pasa por grabar los episodios de la temporada número doce: "Terminamos ahora ocho capítulos y haremos otros ocho en otoño-invierno. Pero luego nos tenemos que mudar del plató".

La continuidad de la serie dependerá de la audiencia: "Si para entonces la serie está sana y sigue compensando hacerla, que ahora mismo no sabemos. Pero lo que está claro es que habrá un cambio sustancia". "Lógicamente, esto preocupa al equipo y los actores, pero yo les digo que vamos a seguir currando juntos aunque tenemos que evolucionar un poco. La serie se corresponde con otra época de la televisión", dice.

Lo que está claro que los hermanos Caballero barajan varias opciones para que la esencia de la serie persista, aunque no deja claro si bajo el título de La que se avecina: "Hemos pensado muchísimas cosas: hay una mudanza de edificio, hay un cambio de decorado global que no necesariamente es un edificio, hay spin offs pensados para personajes concretos...", responde Alberto que insiste en que "hay que ver cómo se llega de vivo a ese momento": "Nunca sabes cuando se va a acabar el chollo".

Alberto Caballero habla sobre la marcha de Antonio Pagudo de 'La que se avecina'

Quien no continuará en esos spin off es Antonio Pagudo. El actor que interpreta a Javier Maroto decidió irse de la serie después de once temporadas, es decir, los espectadores podrán seguir viéndole en los capítulos que ahora emite Telecinco pero ya no estará en la duodécima temporada.

Alberto Caballero prefirió no hacer declaraciones al respecto: "No puedo dar muchos datos porque fue una marcha a última hora. Es un tema delicado. La gente entra, sale. Es la vida. Pero, ¿dónde hay que firmar para que un actor firme por un proyecto que dure once temporadas?