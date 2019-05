El cabreo más bestia de Cristóbal Soria en 'El Chiringuito' de Pedrerol por la eliminación del Barça de la Champions Ecoteuve.es 8/05/2019 - 11:22 0 Comentarios

El colaborador empezó a gritar y a patalear en plató: "¡Me cago en la madre que me parió!"

Por otra parte, 'La resistencia' hurgó en la herida: "¿La de Anfield cuenta como follar?"

El F.C. Barcelona vivió este martes una de sus peores pesadillas en Europa en Anfield. El Liverpool remontó el 3-0 de la ida con un contundente 4-0 ante su afición sellando así su pase a la gran final del 1 de junio en el Wanda Metropolitano. Y, como es habitual en las grandes citas, los colaboradores de Josep Pedrerol vivieron a flor de piel el encuentro.

Primero en YouTube con El Chiringuito Inside y luego en el programa en sí. La imagen de felicidad de los merengues Edu Aguirre y Alfredo Duro contrastó con la tristeza absoluta de los culés como Jota Jordi que estuvo a punto de derramar alguna lágrima.

Pasada la medianoche, quien se cogió un cabreo monumental fue Cristóbal Soria. El exdelegado sevillista se levantó de su asiento y empezó a chillar fuera de sí durante tres minutos dando patadas al aire recriminando la "falta de carácter" de los jugadores de Ernesto Valverde.

"¡Me cago en la madre que me parió! ¿Dónde están los tíos?", bramó una y otra vez. "¿Me van a meter un gol así? ¡La madre que me parió, coño! ¡Esto es carácter!, ¡carácter! ¿Dónde están los tíos, hombre? (...) ¡Yo quiero a los tíos con con las venas marcadas en el cuello y con sangre en los ojos y no discursos!".

El troleo de 'La resistencia' de Broncano a Piqué

Quien también se acordó de la eliminación del Barça fue la cuenta oficial de La resistencia. Álex Pinacho, su comunnity manager se ensañó con una serie de tuits que se hicieron virales al momento. Primero, lanzó la fotografía del defensa con Broncano: "Se queda en casa".

"¿La de Anfield cuenta como follar?", fue el siguiente mensaje de Pinacho haciendo alusión a las palabras de Piqué en el programa cuando contestó a Broncano a la pregunta de sexo: "¿Cuentan las del Bernábeu?". "Si tanto dinero tienes, cómprate otra Champions", siguió hurgando.

