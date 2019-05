Óscar Casas y Mario Casas desvelan a Broncano cómo perdieron la virginidad: "En Barcelona... ¿con la Pitusa?" Ecoteuve.es 8/05/2019 - 11:00 0 Comentarios

Los hermanos actores se pican en 'La Resistencia' con la famosa pregunta del sexo

Óscar Casas y Mario Casas visitaron este martes el plató de La Resistencia para presentar Instinto, la nueva serie erótica de Movistar+. Y, como no podía ser de otra forma, la temática de la ficción dio pie a que David Broncano hiciera todo tipo de bromas con los dos hermanos, que no tuvieron reparo en compartir con el cómico algunas experiencias sexuales más recordadas.

Óscar Casas desveló que había estudiado un par de años en Irlanda, lo que hizo recordar una vez más al presentador que fue allí donde perdió la virginidad. "¡No me digas! ¡Yo también", exclamó el actor entre risas provocando la sorpresa del humorista. "Hostia, va a haber viajes organizados para chavales. En plan: ¡Es un lugar mágico", bromeó el jienense.

Óscar Casas explicó que fue cuando tenía 17 años (hace tan sólo tres) con una chica irlandesa y que fue su madre a la primera persona a la que se lo contó. "Yo con ella tengo una relación muy cercana y le dije: Mama, que ya la he perdido. Y ella me dijo: ¿Qué has perdido? Y yo: pues qué va a ser, the virginity. Y ella: ¡Hostia, te llamo!", aseguró entre risas el influencer. "Tú poniéndole a tu madre el icono de la berenjena y de la lluvia", bromeó Broncano.

Mario Casas aseguró entonces que no conocía esta historia de Óscar, que desveló la primera vez de su hermano mayor: "Lo suyo fue en Barcelona, ¿no? ¿Con la Pitusa...?", declaró Óscar antes de que Mario lo abroncara. "¡Pero no vayas a decir el nombre!", exclamó entre las carcajadas del público. "Encima, has dicho Pitusa y ese era un gato que tenía la abuela", matizó el actor, que no quiso contar con quién había sido.

Youtube Video

Óscar y Mario Casas se pican por la pregunta del sexo

Aprovechando la coyuntura, Broncano no dejó pasar por alto su famosa pregunta del sexo y del dinero. "Yo gano en una, Mario gana en otra y todos sabemos en la que gana Mario", dijo Óscar Casas insinuando que "en lo de follar" ganaba a su hermano mayor. "¿De verdad me lo estás diciendo?", dijo incrédulo Mario. "Hombre, vengo de Mallorca...", replicó. "¡Y yo vengo de un safari!", afirmó Mario Casas recordando su reciente viaje a África junto a Blanca Suárez, su novia desde hace más de un año.

"Él está más mayor... el sex appeal baja...", dijo entonces Óscar provocando un nuevo 'enfado' en su hermano. "Vamos, yo era una digievolución con tu edad", bromeó Mario antes de desvelar que ha mantenido sexo unas diez o doce veces en el último mes. "Día sí y día no", señaló asegurando que la cifra ascendía a 14,4 si se tenían en cuenta las masturbaciones (para Broncano, estas cuentan 0,2). "Yo por respeto a gente ajena no lo puedo decir, pero te puedo asegurar que es más que lo suyo", sentenció Óscar Casas.