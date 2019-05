La desternillante entrevista de Broncano a su ídolo Roger Federer: "Mi hígado es para ti cuando lo necesites" Ecoteuve.es 8/05/2019 - 10:31 0 Comentarios

El presentador de 'La Resistencia' logró este martes charlar con su invitado más buscado

David Broncano ha vuelto a superarse y ha logrado esta semana su entrevista más perseguida desde que aterrizó con La Resistencia en el late night de #0 en febrero de 2018: a su ídolo Roger Federer. Esta no pudo ser en el plató de Movistar+ y el cómico y su equipo se desplazaron hasta la Caja Mágica de Madrid, donde el suizo se encuentra disputando estos días el Mutua Madrid Open.

En una de las salas dentro de las instalaciones habilitada para la prensa, el cómico pudo charlar durante poco más de cinco minutos con el tenista. Un encuentro corto, pero que dio bastante de sí y con el que Broncano logró meterse al deportista en el bolsillo.

Nada más empezar, el presentador le hizo saber lo importante que era para él la entrevista: "Presento un late night en España y nuestra primera meta, desde el principio hace dos años, era tenerte como invitado. Incluso consideramos llamar al programa El show de Roger Federer, pero la cadena nos dijo que no era una buena idea", afirmó provocando las risas del suizo.

Tras preocuparse por cómo había dormido y por cómo se encontraban sus hijos (a los que les envió un saludo), el humorista le lanzó la primera pregunta surrealista: "¿Eres un robot del futuro?". "No, soy un tipo normal, no soy un superhéroe", respondió Federer entre nuevas carcajadas.

Acto seguido, Broncano recordó que Federer es "amigo de las dos personas más importantes de España: Rafa Nadal y Manuela Carmena". El suizo aseguró que había tenido la oportunidad de conocerla hacía unos días: "Me dijo que era alcaldesa desde hace cuatro años y que le encanta su trabajo", respondió el tenista antes de que el jienense le lanzara una advertencia.

"Manuela parece muy maja, pero ten cuidado si vas en bicicleta por Madrid porque le gusta poner multas por velocidad", comentó recordando su ya mítica sanción de 800 euros que le puso la policía hace unos meses. "La gente dice que los amigos de tus amigos son tus amigos. ¿Puedo decir que somos amigos?", le preguntó ilusionado Broncano recibiendo una respuesta afirmativa por parte del tenista más laureado de la historia.

"Mi hígado es para ti cuando lo necesites"

La cosa se fue volviendo cada vez más loca y Broncano se tomó la licencia de hacerle varias preguntas personales. "¿Qué grupo sanguíneo eres?", se interesó en una cuestión que Federer no supo responder. "No lo sé. Debería saberlo por si tengo un accidente", declaró. "Si tienes un accidente, yo me propongo como donante de órganos para ti. Cualquier órgano. Si necesitas un día un hígado, a cualquier día y hora, allí estaré yo", le prometió el presentador sacando una nueva carcajada a su 'invitado'.

Finalmente, Broncano recordó que estuvo viéndole jugar en Wimbledon y que le gritó desde la primera fila: "Roger, eres el mejor humano". "Me miraste como si estuvieras viendo a un loco", afirmó el cómico. "Y dije: Que se lleven a este tío de la grada y lo metan en la cárcel", bromeó Federer, que confesó que se suele dar cuenta de todo lo que le dicen desde la grada. "Lo hice y lo haré cualquiera de las veces que te vea", concluyó Broncano, que aprovechó la ocasión para invitarle al plató "cualquier día que él pudiera, a cualquier hora".

"El mejor día de mi vida. Mi hígado es para ti cuando lo necesites", insistió Broncano antes de despedirse del tenista. "Lo recordaré. Estuvo divertido, me gustaría tener mucho más tiempo, pero me tengo que ir a entrenar", afirmó el suizo antes de concluir su entrevista.