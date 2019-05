Isabel Pantoja: una pesadilla, "dos braguitas" y la confesión de ¿enamorada?: "Me gusta y lo sabe" Ecoteuve.es 8/05/2019 - 10:20 0 Comentarios

Vuelve a 'Supervivientes' tras amenazar con abandonar por su conflicto con Carlos Lozano

Continúa la pesadilla de Isabel Pantoja: la tonadillera no se librará de Carlos Lozano tan pronto como creía y tendrá que seguir conviviendo con el presentador en la isla después de que la audiencia le salvase -estaba nominado- en la gala de Supervivientes que Cuatro emitió este martes.

Isabel Pantoja ha vivido un auténtico calvario en las últimas horas con discusiones sin tregua con Carlos Lozano. "Es un maltrato psicológico", dijo la cantante, que tuvo que ser evacuada de la isla, en compañía de las Azúcar Moreno, que también amenazaron con abandonar Supervivientes si Carlos Lozano no cambiaba de actitud con ellas.

Las artistas pasaron unas horas aisladas pero este martes represaron al programa con el resto de sus compañeros. "Nunca hemos querido marcharnos", dijeron. Queda por saber cómo evolucionará la relación de las tres con Carlos Lozano a partir de ahora.

Isabel Pantoja está enamorada: "Me gusta y lo sabe"

Al margen de estas discusiones, Isabel Pantoja ha tenido tiempo para compartir con sus compañeras algunas intimidades. "Aquí te tiene que gustar alguien para que se pase más rápido", comentaba Toñi Salazar en un momento de asueto. "Es que ya me gusta, y además lo sabe", apuntó Isabel Pantoja. ¿Se referirá a Colate?

Por lo pronto, Isabel Pantoja podrá compartir la cama que la audiencia le 'regaló' con el ex de Paulina Rubio después de que el público votase en una encuesta (respaldo mayoritario) para que la cantante pueda dormir acompañada, tal y como ella lo pidió.

Por otra parte, Isabel Pantoja se sinceró sobre otros detalles íntimos. La cantante habló con las Azúcar Moreno de los bikinis y la ropa interior que se habían llevado a la isla: "Yo tengo dos braguitas y me las quito y me las pongo, me la quito y me la pongo...", dijo Isabel Pantoja.