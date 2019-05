El 'tirón de orejas' de Carmena a Errejón por su crítica al Metro de Madrid en el debate de Risto Mejide Ecoteuve.es 19:45 - 7/05/2019 0 Comentarios

La alcaldesa discrepa de la opinión del candidato a la Comunidad de Más Madrid

"Es que tal y como has dicho, parece que va muy mal el Metro y tampoco"

Manuel Carmena e Iñigo Errejón, candidatos de Más Madrid a la Alcaldía de la capital y a la Comunidad de Madrid, han sido los únicos que han asistido al 'entrebate' que había organizado Risto Mejide este martes en Todo es mentira. Para combatir el 'no' del resto de políticos, el programa ha optado por poner plasmas en sus atriles.

Los líderes de Más Madrid han respondido a preguntas realizadas por distintos ciudadanos sobre diferentes temas de actualidad como los desahucios, la privatización de la sanidad, la polémica en torno a Madrid Central o el conflicto de los taxis con los VTC.

Uno de los momentos más comentados ha sido el tirón de orejas de Carmena a Errejón después de su crítica hacia el Metro de Madrid. "El problema del Metro no es solo el precio, sino lo que tarda, es que viajas que tienes que meter los codos porque no puedes leer, es que hay muchas estaciones que el ascensor no funciona o que los trabajadores están reivindicando que se tiene que contratar a más gente", ha empezado diciendo él.

El político ha explicado que la infraestructura depende de la Comunidad de Madrid, "que ha dejado de invertir" y que ese es el motivo por el que tarda mucho. "No deberíamos estar esperando en la estación más de cinco minutos", ha seguido.

Tras su discurso, Carmena ha pedido la palabra para dejar claro que el servicio que ofrece es muy bueno pese a los problemas que tiene. "Oye, déjame decir una cosa. Es que tal y como has dicho, parece que va muy mal el Metro y tampoco", ha dicho la alcaldesa. "El Metro de Madrid tiene que mejorar, pero funciona muy bien".