Isabel Pantoja, evacuada de 'Supervivientes' tras una brutal bronca con Carlos Lozano: "¡Para grande, Rocío Jurado!"

La tonadillera quiere abandonar y ha sido aislada del grupo junto a las Azúcar Moreno

Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno podrían tener las horas contadas en Honduras después de ser evacuadas por el equipo de Supervivientes 2019. Así lo ha comunicado Toñi Moreno este martes a los espectadores de Mujeres y Hombres y Viceversa.

"Estamos recibiendo unas imágenes del origen de una gran bronca que puede hacer que Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno piensen en abandonar el concurso", ha explicado la presentadora haciendo referencia a una monumental bronca con Carlos Lozano después de compararla con Rocío Jurado.

La comida ha sido el detonante de la discusión. "Lo que no se puede es hablar en la ignorancia. Me he comido cuatro almendras, bonita. Y si tú tienes dos piernas para estar en la tierra... vete a por ellas", ha dicho el presentador.

"¡Falsa y mentirosa! No como arroz, no como piña, no puedo esto, no puedo aquello... Vete a una residencia, a lo mejor. Se cree que es todavía la más grande y para grande... la más grande... ¡Rocío Jurado! ¡Olé!", ha seguido gritando. [VÍDEO]

Estas palabras han herido tanto a la Pantoja como a las Azúcar Moreno que han pedido abandonar. Por eso, el reality las ha evacuado a la cabaña presidencial, como ha apuntado Toñi Moreno, para que recapaciten su decisión: "Esta noche vamos a ver si se van , asumen la indemnizacion o si las convencemos para que se queden".