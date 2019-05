El tremendo 'zasca' de una chica a un joven 'nini' durante su cita en 'First Dates' Ecoteuve.es 7/05/2019 - 11:37 0 Comentarios

Abraham y Anna vieron una tensa velada por sus discrepancias en sus planes de futuro

Carlos Sobera abrió una noche más las puertas de su restaurante en Cuatro para acoger la llegada de nuevas parejas dispuestas a encontrar el amor a primera vista en First Dates. Y de entre todos las citas que se produjeron, destacó la de Abraham y Anna, dos jóvenes de 19 años que terminaron 'enfrentados' por sus planes de futuro.

El chico, natural de Sevilla, llegó al local con una caja de fresas para regalárselas a su pareja. "Soy un chico guaperas, y con la labia suelo triunfar", aseguró antes de conocer a su cita, una barcelonesa que lamentó lo mal que le había ido siempre las cosas en el amor. "Nunca he tenido novio. Como con los catalanes no me ha ido bien quiero probar ahora con un andaluz", afirmó.

Lea también: El veganismo de una comensal chafa su cita en First Dates: "No me esperaba esos comentarios"

Y aunque parecía que la atracción por él era evidente, todo se terminó truncando cuando empezaron a conocerse un poco más. Ella le mostró su admiración por Huelva, ciudad natal de sus padres, algo que él no terminaba de entender. "No entiendo esa pasión por Huelva, la verdad", se extrañó. "La ciudad es bonita y tiene sus cosas, aunque tampoco es el paraíso", afirmó el joven antes de desvelar a cámara que Anna no era "tan risueña" como él esperaba.

La cosa fue a peor y Abraham confesó que había dejado muy pronto sus estudios para trabajar de dependiente y camarero, empleos que afirmó que tampoco estaba encontrando últimamente. Anna se mostró en desacuerdo con su 'pasividad' ante la vida y reconoció que ella prefería "una pareja que tenga estudios para poder llegar a ser algo importante y tener una buena vida importante".

Anna explicó que buscaba algo "tradicional": "Quiero casarme, tener hijos, mi pisito y vivir bien económicamente... y para eso hay que estudiar", le dijo con sorna en un zasca que sentó como un jarro de agua fría a su cita. Más tarde, ante las cámaras de Cuatro, Abraham reconoció que al le gusta ser "menos tradicional y así disfrutar de la vida". "Ya Dios dirá", sentenció.