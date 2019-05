'Gran Hermano' se "despierta" en Twitter: ¿prepara su regreso a Telecinco con anónimos? Ecoteuve.es 6/05/2019 - 15:06 0 Comentarios

La cuenta oficial del reality lanza un misterioso mensaje que podría presagiar su vuelta

Hace ya año y medio desde que Jorge Javier echara el cierre a GH Revolution coronando a Hugo Martín en la final que menos interés generó a lo largo de sus 18 entregas. Tan solo 1.633.000 espectadores (15% de share) siguieron cómo se apagaban las luces de la casa de Guadalix de la Sierra.

Es por eso por lo que Telecinco decidió dar un descanso al reality en su versión original y retomarlo desde entonces con famosos como inquilinos en sus ediciones VIP y DÚO, un rotundo éxito con Miriam Saavedra y María Jesús Ruiz como protagonistas.

Sin embargo, un misterioso mensaje lanzado este lunes desde la cuenta oficial de Gran Hermano ha hecho que muchos seguidores se pregunten por una hipotética vuelta del reality con anónimos: ¿estará preparando Telecinco su posible regreso de cara a septiembre?

"Hola. Me acabo de despertar de una larga siesta. ¿Qué me he perdido?", versa el tuit. Para más inri, la cuenta oficial del reality producido por Zeppelin - la misma que se utilizó para GH VIP 6 y GH DÚO- ha recuperado el mítico ojo como la imagen de perfil.

Además, parece estar jugando con sus seguidores, quienes se han animado a hacer sus peticiones, como la de un GH de madres. "Abro mi liberta y tomo nota de todo", certificaba después.