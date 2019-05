El enfado de Jorge Brazález con Emma García al preguntarle por su boda con Miri: "Es ridículo" Ecoteuve.es 6/05/2019 - 11:11 0 Comentarios

El cocinero se molestó por un reportaje que emitió 'Viva la vida': "Me ha pillado de sopetón"

La presentadora metió la pata al felicitarle: "¡Enhorabuena, que te casas!"

Todo se debió a las declaraciones que hizo Miri: "Seguramente acabaremos casándonos"

Jorge Brazález acudió este domingo a Viva la vida a hacer un plato rico de chipirones y acabó hablando de su no boda con Miri, su compañera de MasterChef. El colaborador del programa de Telecinco se molestó mucho cuando Emma García le felicitaba por su boda nada más verlo en el plató.

"Lo primero que te tengo que decir es ¡enhorabuena por favor!", dijo ella a lo que el cocinero se sorprendió "¿pero de qué?". "¡Que te casas, me han dicho!", siguió García mientras que él negó respondiendo muy contrariado: "¿Qué dices Emma? Madre mía... No me caso de nada. Venía a hacer chipirones en realidad".

Todo ello se debió a unas declaraciones de Miri, en las que reconocía que Jorge era el "amor de su vida" y que "acabarían casándose". "¿Te estás enfadando un poco", preguntó Emma viendo que Jorge se había molestado. "Hombre empiezo un poco desubicado". "A mí me han dicho que Jorge se casa y yo he dicho, hombre, le voy a dar la enhorabuena", se excusó ella.

El reportaje que molestó a Jorge Brazález en 'Viva la vida'

"Ha habido un par de comentarios de Miri y míos de los que no quería hablar, de lo que somos en general pero no de que nos casamos", aclaró el chef. Por si esto no fuera poco, el programa emitió una pieza que repasaba su historia y que terminaba con la siguiente frase: "Ya solo que Jorge nos cuente el menú de la boda".

"Y que no me avisen a mi... Viniendo cada semana y que no me aviséis", soltó Jorge enfadado. Minutos después, con multitud de pullitas, el cocinero quiso tomar la palabra: "Es ridículo que salga este reportaje que yo no haga ninguna alusión a una persona que quiero y que amo. No puede ser porque tenemos vidas separadas. No rehuyo de ello Emma, pero me viene de sopetón. No estaba previsto para mí".

La presentadora volvió a decir que no era su culpa y que venía "muy feliz" con la intención de felicitarle: "Me has dejado muy cortada". "Lo siento si he sido un poco brusco", reculó Brazález. Finalmente, los dos hicieron las paces con un abrazo.