Así era Jordi Évole de niño: el periodista desvela en 'Salvados' el documental que grabó con sólo 8 años Ecoteuve.es 6/05/2019 - 11:07 0 Comentarios

El presentador recuperó las imágenes de un documental que grabó su padre

Jordi Évole se despidió este domingo de los espectadores de Salvados en su último programa al frente del formato después de 11 años ininterrumpidos en la cadena. El periodista quiso cerrar el círculo en su adiós y regreso a su barrio natal para dar voz a las historias de los que fueron sus vecinos durante su infancia.

Y es que fue allí, en Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat), donde se produjo la primera vez de Jordi Évole ante una cámara cuando era solo un niño. Así lo relató el catalán al comienzo del programa: "No es la primera vez que hago un reportaje en el barrio de Sant Ildefons. Con ocho años, mi padre y su amigo Enric me pusieron delante de una cámara. Era el niño que tenían más a mano. Hoy en Salvados veremos imágenes de ese documental", anunció tras una emotiva introducción a ritmo de El Inmigrante de Juanito Valverrama.

Acto seguido, Évole dio paso a esta antigua pieza que hasta ahora había guardado en un cajón. "Hola, Rafa, ya estoy otra vez aquí, después de las vacaciones pasadas en tu pueblo. Voy a cumplir con la promesa que te hice de explicarte cómo es este barrio donde vivo, San Ildefonso. Pronto será la hora de salir y me haré a la idea de que salgo contigo y te enseño cómo es San Ildefonso", dice un pequeño Jordi Évole (en 1981) antes de relatar cómo era la vida en su entorno.

Estas imágenes se fueron intercalando con las del San Ildefons actual, en las que Jordi Évole hablaba con los vecinos de más avanzada edad del lugar. Todo ello, en un programa que grabó esta misma semana, tras las elecciones generales del pasado 28 de abril. Los mayores del barrio reflexionaron sobre la política actual y desvelaron anécdotas sobrecogedoras sobre la que ha sido su vida en la ciudad.

Así anunció Jordi Évole su adiós a Salvados

Jordi Évole acudió el pasado jueves a El Hormiguero para dar a Pablo Motos la exclusiva de su salida de Salvados. El presentador explicó los motivos por los que ha decidido dar este importante paso en su carrera: "Salvados es el programa de mi vida pero desde que empezó la temporada venía dando vueltas a la cabeza...", comenzó explicando el periodista.

"La entrevista al Papa fue la gota que colmó el vaso y vi que se había cerrado un círculo. Es momento de dar un relevo. El programa va a seguir, pero yo no presentaré Salvados", continuó. "Es una gran noticia. Hay que ser valiente. No me vais a echar de menos", sentenció Évole, que anunció el pasado viernes que su sustituto al frente del programa es Gonzo, actual reportero de El Intermedio.