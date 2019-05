La impactante imagen de Leticia Sabater tras operarse los abdominales Ecoteuve.es 6/05/2019 - 11:06 0 Comentarios

La cantante presentó en 'Sálvame Deluxe' su renovado cuerpo tras pasar por quirófano

La última media hora de Sábado Deluxe es la más loca del programa y este sábado dejó una imagen impactante que conmocionó a los colaboradores de Telecinco y también a la audiencia que veía la televisión pasadas las 2.00 de la madrugada.

Leticia Sabater presentó su nueva imagen después de pasar por quirófano para someterse a una amplia operación de cirugía estética que afectó a varias partes de su cuerpo a razón de 15.000 euros en total.

La artista se ha retocado bíceps, espalda, monte de venus, muslos y glúteos, pero lo que más llamó la atención fue el abdomen y los oblicuos.

Lea también: El desorbitado precio por el que Leticia Sabater alquila su casa

"Estoy enamorada de mi cuerpo, me lo miro todo el día. No me arrepiento de nada, estoy feliz, la operación me ha quedado espectacular", dijo Leticia Sabater durante su entrevista en Sálvame Deluxe.

Sorprendente imagen de los abdominales operados de Leticia Sabater

La cantante, de 52 años, está especialmente contenta por el resultado de la parte trasera de su cuerpo. "Me he puesto 300 gramos de grasa en el culito", dijo a Jorge Javier Vázquez y al resto de colaboradores que no daban crédito al ver el nuevo cuerpo de Leticia Sabater.

Muchos, de hecho, se levantaron para tocar los abdominales y comprobar de cerca los resultados de la operación.