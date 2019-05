Jordi González culpa a Violeta de intentar ponerse enferma para abandonar 'Supervivientes': "No somos imbéciles" Ecoteuve.es 6/05/2019 - 10:25 0 Comentarios

El presentador abroncó a la concursante por su actitud en la isla del reality

La tensión continúa en Supervivientes 2019 a niveles muy elevados. Este domingo, durante el debate, Jordi González informó a los espectadores de que Violeta Mangriñán había tenido que ser evacuada de la isla varias horas por motivos médicos y de que Lara Álvarez había recibido ya el alta tras encontrarse indispuesta varios días.

La que fuera tronista de Myhyv acaparó toda la atención del programa después de que el pasado jueves intentara abandonar el reality. "Tengo miedo de lo que puedan estar diciendo sobre mí", le dijo entonces la joven a Jorge Javier, preocupada por cómo puede estar afectando a su novio Julen la íntima relación que mantiene con su compañero Fabio.

Esta intentona hizo saltar las alarmas durante el fin de semana después de que Violeta tuviera que ser evacuada de la isla por, supuestamente, no seguir las recomendaciones del equipo. Jordi González conectó con Honduras para abroncar a la concursante, a la que culpó de buscar una salida forzada del reality. "¿Por qué no haces lo que dicen los médicos? No comes, no bebes agua...", empezó diciéndole el presentador. "He bebido muchísimo", se defendió Magriñán al tiempo que el catalán la desmentía.

"No es verdad. ¿Qué has comido?", insistía el conductor del debate, a lo que ella respondía que "un poco de arroz blanco". Fue entonces cuando Jordi González elevó el tono de la conversación mostrando su enfado con la joven: "¿Tú das por supuesto que somos imbéciles? ¿No estarás forzando la situación para abandonar Supervivientes sin asumir la penalización? Si no, ¿por qué estás haciendo esto?", le preguntó.

"No sé por qué me estás preguntando esto así", respondió Violeta contrariada. "Hay centenares de miles de personas a las que les encantaría estar en tu lugar. Tú, que has conseguido estar en Supervivientes, pasas de esto: te niegas a beber las isotónicas, dices que no te gusta la comida...", insistía en su acusación González. La concursante se defendió entonces negando al presentador. "No como porque tengo mucha angustia y me dan ganas de vomitar. No podía meterme nada en la boca. Quiero estar bien y volver", afirmó.

Violeta rompe a llorar tras la acusación de Jordi González

En ese punto, Jordi González dio paso a un vídeo en el que Violeta se negaba varias veces a comer, lo que más tarde se convertiría en vómitos y mareos. Los médicos del programa le decían al atenderla que no tenía fiebre y que su malestar se debía a que no estaba comiendo ni bebiendo. Tras la emisión de las imágenes, Violeta rompió a llorar acusando al presentador y al reality de manipular los vídeos: "Me has querido dejar fatal", afirmó la robinsona.

Tras intentar un acercamiento con Violeta, Jordi González le dio unos minutos para que se replanteara su situación en el concurso y que decidiera si quería abandonar o continuar su aventura en los Cayos Cochinos. "¿Por qué no se han puesto los vídeos en los que decía que quería volver?. No tengo ningún interés en estar enferma", afirmó ya más tranquila Violeta mientras Jordi González la acusaba de "estrellitis". La joven se volvió a defender y finalmente decidió continuar en el reality tras un mensaje de ánimo de su amiga Sofía Suescun.

"Creo que te estás convirtiendo en tu peor enemiga. Te aconsejo que te vayas a un rincón y pienses, porque tienes una oportunidad única y no puedes desaprovecharla. Piensa en ti misma, y mucho ánimo", le dijo la ganadora de la pasada edición antes de que la concursante aceptara el reto.