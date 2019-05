El 'primo de Zumosol' reaparece a los 47 años y cuenta su mayor secreto Ecoteuve.es 6/05/2019 - 10:12 0 Comentarios

Sergio Medialdea explica el duro pasado antes de convertirse en aquel personaje televisivo

Sergio Medialdea tiene 47 años pero la popularidad le llegó en plena adolescencia, cuando se convirtió en el primo más famoso de España: el 'primo de Zumosol', un personaje publicitario que defendía a los niños que sufrían acoso en un anuncio televisivo de esa marca.

Lo que nadie sabía entonces es que él mismo había padecido este problema durante su infancia. "Ni siquiera mis padres sabían que yo, cuando fui pequeño, de 14 a 17 años sufrí bullying", ha explicado en La Sexta Noticias.

Lea también: La nueva vida de Carlos Blanco, el niño superdotado que impactó en 'Crónicas Marcianas'

"La humillación constante y diaria hacen que uno deje de pensar que sirve para nada. Te sientes un inútil, piensas que sobras en este mundo y entonces te pasan por la cabeza cosas que no deberían pasarle a ningún niño ni adolescente", ha relatado Sergio, que llegó, incluso, a pensar en quitarse la vida.