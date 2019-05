La pullita que lanzó Jordi Évole a Eduardo Inda en 'La Sexta noche' Ecoteuve.es 16:42 - 5/05/2019 0 Comentarios

El presentador estuvo en el programa de La Sexta para repasar los momentos míticos de 'Salvados'

Jordi Évole estuvo en La Sexta noche para comentar su abandono en Salvados después de 11 años al frente del programa de Atresmedia. El presentador aprovechando su entrevista lanzó una pullita al colaborador Eduardo Inda.

"No es una semana cualquiera en tu vida profesional", dijo el presentador Iñaki López a Jordi Évole para que expresase sus sentimientos respecto a la noticia de la semana sobre su retirada de Salvados. Évole estuvo en el programa para repasar sus momentos más míticos que marcaron un antes y un después del formato televisivo.

Lea también: Jordi Évole desvela a Pablo Motos la rara enfermedad que padece tras anunciar que abandona Salvados

"Vamos a repasar la actualidad de este país e incluso de la actualidad venezolana, que vuelve a estar lamentablemente ahora en boca de todo el mundo después de este intento de golpe de Estado que ya veremos en qué acaba", comentó Iñaki López a los espectadores y a Évole.

"¿Me vas a hacer hablar sobre Venezuela teniendo a Inda?", contestó Jordi Évole lanzando un 'corte' al presentador del programa. López se rio y le respondió que: "Me gusta tener varias opiniones y hay una diferencia importante, es que tú has entrevistado a Nicolás Maduro en dos ocasiones y creo que Eduardo no", defendió el presentador del programa.

"Igual en alguna pausa de alguna tertulia ha entrevistado a Maduro y no nos hemos enterado", sonrió Évole tirando una pullita al colaborador que se encontraba en el programa.