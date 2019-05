Emma García da un 'tirón de orejas' a Rafael Amargo sobre un comentario que hizo en 'Viva la vida' Ecoteuve.es 14:29 - 5/05/2019 0 Comentarios

El bailarín dijo que las mujeres "te quitan un piso" tras romper la relación sentimental

Rafael Amargo estuvo en Viva la vida donde habló sobre su vida profesional y privada. Durante su entrevista Amargo dijo un comentario desafortunado que Emma García no dudó en pedirle que rectificase.

La vida de Rafael Amargo se coló durante el programa de Telecinco. Emma García le preguntó cómo estaba sentimentalmente a lo que el coreógrafo le respondió que su corazón sufrió "un pequeño desengaño".

Torito que se encontraba en la escena no pudo aguantar y preguntarle si había tenido más desengaños con hombres o mujeres. "Por igual, por lo menos los hombres te piden 20 euros para un porro, las mujeres te quitan un piso", replicó el bailarín.

La presentadora del programa intervino ante las palabras de Amargo para pedirle que rectificase: "No, no. Rafael, matiza eso que te van a sacar unos titulares que no veas", le dijo Emma García levantándose de la silla para insistir en su consejo.

"Yo soy super feminista, pero... ¿No os gusta la gente con titulares? El que no da porque no da y el que da porque da mucho", reflexionó Amargo después de que Emma García le dijese que daba titulares muy polémicos.