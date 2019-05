La proposición de una comensal de 'First Dates' antes de tener la cita: "¿Hacemos una videollamada con mi madre?" Ecoteuve.es 13:34 - 5/05/2019 0 Comentarios

Marta aclaró que necesitaba la aprobación de su madre para poder enamorarse

En First Dates no solo se busca el amor, también la aprobación de los seres más queridos al chico o la chica que conoces en el dating show. Esto le pasó César que nada más saludar a Marta esta exigió que conociese a su madre para que diera el visto bueno a la cita.

Marta, una barcelonesa de 26 años, vino dispuesta a First Dates a encontrar el amor porque nunca estuvo enamorada. "No he encontrado a la persona adecuada. Creo en el amor, pero no me ha tocado a mí hasta ahora, pero me encantaría conocerlo", afirmó la comensal antes de conocer a su cita.

Nada más entrar al restaurante Carlos Sobera le lanzó una valiosa pregunta: "¿Preparada para enamorarte?". Marta le afirmó que estaba preparada para, al menos, ilusionarse. "Busco empezar a ilusionarme con alguien aunque no sea de mi misma ciudad, pero encontrar a alguien con quien pueda confiar y empezar algo que en un futuro quizá tenga un buen final", confesó Marta.

El presentador del dating show le prometió que iba a conocer a un buen chico que le ilusionase. César de 36 años se presentó al programa para encontrar una relación duradera, ya que él es una persona "entregada". Después de los primeros intercambios, entre Marta y César, sobre su vida privada Marta le propuso un plan a su cita.

"¿Qué te parece si hacemos una videollamada con mi madre y te la presentó?", le preguntó Marta sin tapujos a su cita. Y es que para Marta la primera impresión que su madre tuviera sobre su cita era importante para la joven porque "tiene una intuición que no falla".

Para Marta su madre es un referente que siempre le daba su aprobado a sus pasadas relaciones, ya que sin su consentimiento no podía seguir. "Mi madre tiene que estar de acuerdo con el chico que esté", le comentó a Sobera.

César, asustado ante la proposición le dijo que era "un poco apresurado". "Siempre va a haber un momento adecuado para conocer a su madre y no ahora en esta situación apresurada en la que ni siquiera nos conocemos nosotros", aseguró a las cámaras del programa.