Nuria Marín afea unas declaraciones de Fran Rivera en 'Socialité': "Por ahí no nos gusta" 11:04 - 5/05/2019

Fran Rivera recordó en una rueda de prensa las palabras que le dedicaba su padre antes de torear

Nuria Martín comentó una de las declaraciones del extorero Fran Rivera. Socialité emitió un vídeo en el que Rivera mencionó a su padre Paquirri y el trato que les daba en cuanto al toreo. Unas palabras que no gustaron a la presentadora de Socialité.

Fran Rivera estuvo en una rueda de prensa para la presentación de la Feria de Abril en Sevilla. En dicha intervención el extorero recordó a su padre Paquirri que falleció cuando Rivera tenía 10 años.

El extorero recordó cómo era su padre y las palabras que le decía en cuanto al mundo del toreo. "Era muy exigente, en casa sin salir, sin que nadie me viera alisado, escondido. Tú padre era quien era y no puedes hacer el ridículo y eso era su obsesión", relató Rivera a los presentes sobre lo que le decía su abuelo acerca de su padre.

"Recuerdo decirle yo quiero ser torero, queremos torear. Me encerró en la becerra... Yo no toreo. ¿Cómo que no toreas, tú no querías ser torero? ¡A torear!", siguió contando Fran Rivera recordando las palabras de su padre. Y continuó explicando: "Si no quieres torear pues a casa con las mujeres. Y llegando a casa escucha los gritos de mi padre: maricón", detalló Rivera.

Tras escuchar el discurso de Fran Rivera, Nuria afeó sus palabras: "No sé yo Fran si era apropiado recordar que tu padre te gritaba "maricón" desde la ventana cuando te daba miedo torerar. En esa época igual si estaba aceptado que se hiciera ese tipo de comentarios, pero no era muy apropiado que lo recordarás. Y menos, riéndote de esa manera como aprobándolo. Por ahí no nos gusta", constató la presentadora del espacio de Telecinco.