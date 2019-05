Belén Esteban se enzarza con Antonio Tejado en 'Sálvame': "¡A mí no me vas a desquiciar como a Candela!" Ecoteuve.es 13:26 - 4/05/2019 0 Comentarios

Los colaboradores discutieron sobre la reciente ruptura de los exconcursantes de 'GH DÚO'

Belén Esteban y Antonio Tejado se enzarzaron en una discusión en Sálvame. Todo ello provocado por la reciente ruptura entre Tejado e Ylenia, el exconcursante de GH DÚO no quiso compartir el motivo de su separación y ello enfadó a la colaboradora de Sálvame.

Los colaboradores del programa se encontraban hablando del nuevo supuesto affaire de Antonio Tejado cuando Belén Esteban explotó contra Tejado al no querer explicar el motivo de la ruptura con Ylenia.

"Entiendo que Ylenia es tu super amiga, pero ¿tú me has visto alguna vez en este programa intentando quedar mejor que ella?", le cuestionó Tejado a la colaboradora. Belén Estaban no entendía el arrebato repentino del exconcursante de GH DÚO y le abroncó diciendo que no estaban hablando de Ylenia.

"¡A mí no me vas a desquiciar como a Candela! Te lo digo", le aseguró la princesa del pueblo. A Tejado no le sentó nada bien el 'zasca' de Belén y lo calificó como "golpe bajo". La colaboradora harta de las declaraciones del sobrino de María del Monte le dio un ultimátum: "No me tires de la lengua", dijo Belén Esteban.