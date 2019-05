El veganismo de una comensal chafa su cita en 'First Dates': "No me esperaba esos comentarios" Ecoteuve.es 12:38 - 4/05/2019 0 Comentarios

Andrea lanzó comentarios poco agraciados sobre el veganismo de Alba

First Dates abrió sus puertas este viernes para que los comensales buscaran a su media naranja. Alba y Andrea compartieron una velada tranquila hasta que todo empezó a truncarse cuando el joven no entendía el veganismo de su cita.

Alba y Andrea tuvieron una velada tranquila en la que hablaron sobre todo tipo de temas, uno de ellos sobre el veganismo. Alba reconoció ser vegana porque cuando adoptó un perro no podía comer un trozo de pollo con el perro a su lado mirándole.

"¿Por qué decidiste ser vegana?", le preguntó Andrea a Alba. La comensal le comentó que hace ocho años empezó a ser vegetariana porque adaptó a un perro que le hizo reflexionar sobre sus hábitos alimenticios.

"Yo decía, ¿cómo me puedo estar comiendo un trozo de pollo y tener un perro a mi lado mirándome?", le aseguró Alba. La joven se sentía "fatal" porque consumía carne teniendo a un ser vivo a su lado.

Andrea no entendía las explicaciones de su cita: "Tu perro se lo comería", le replicó el comensal en referencia al trozo de pollo. A Alba no le gustó su contestación y dijo que ambos seres vivos "tienen ojos" y no son tan diferentes, pero su argumento no terminó por convencer a Andrea.

"No voy a contribuir con mi dinero a pagar esa industria", le confesó la comensal indignada. "Ya, pero es que si no te lo comes tú lo hace otro", le contrargumentó Andrea. La comensal cansada de los comentarios decidió no tener una segunda cita con él: "No me esperaba ese tipo de comentarios"